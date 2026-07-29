Джордан Хендерсон покинул «Брентфорд»

«Брентфорд» объявил об уходе из клуба полузащитника Джордана Хендерсона. Стороны приняли совместное решение о расторжении договора.
Бывший хавбек «Ливерпуля» выступал за «пчёл» с июля 2025 года после ухода из «Аякса».
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