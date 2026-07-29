Джордан Хендерсон покинул «Брентфорд»

сегодня, 16:27

«Брентфорд» объявил об уходе из клуба полузащитника . Стороны приняли совместное решение о расторжении договора.

Бывший хавбек «Ливерпуля» выступал за «пчёл» с июля 2025 года после ухода из «Аякса».