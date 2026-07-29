Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Гришин: «ЦСКА нужен центральный нападающий, но не нам оценивать селекцию»

сегодня, 16:36

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин заявил, что клубу необходим забивной центрфорвард и центральный защитник. При этом он отказался оценивать работу селекционной службы «армейцев».

ЦСКА нужен забивной центральный нападающий, говорили все. Что касается работы Шевелёва и Орешкина — я не могу её оценивать. Могу только сказать, что обмен Гонду на Дивеева был неудачным, это все понимают. ЦСКА нужен центрфорвард и хотя бы один центральный защитник. Руководство над этим работает, но не нам оценивать работу селекционной службы.

Ранее сообщалось, что ЦСКА близок к подписанию 24-летнего бразильского нападающего Жуана Силвы из турецкого «Гёзтепе» за 15 млн евро.

Подписывайся в ВК
Все новости
ЦСКА  Гришин Александр
Источник: sovsport.ru Фото: Vladimir Sergeev / The Football Union of Russia
Экс-гендиректор «Спартака»: «Дзюба вряд ли усилит команду»
Сегодня, 15:06
Артём Сокол: «для меня ЦСКА принципиальнее „Зенита“»
Сегодня, 13:11
Гасилин: «Карпукас будет игроком ротации в „Зените“»
Сегодня, 11:16
Умяров оценил нововведения в судействе РПЛ
Сегодня, 10:19
Овечкин поделился впечатлениями от финала ЧМ-2026
Сегодня, 09:54
Аршавин: «Через одну‑две игры Бориско встанет в ворота ЦСКА»
Сегодня, 00:36
Все комментарии
АЛЕКСЕЙ КУПРИЯНОВ 1
АЛЕКСЕЙ КУПРИЯНОВ 1
сегодня в 17:20
А кому же оценивать селекцию если не нам ? А для кого они играют? Для Орешкина , Бабаева и Гинера? Или они играют для нас болельщиков?
Capral
Capral
сегодня в 17:17
Спартак прекрасно обходится и без ЦФ, которого КБ успешно заменяют агрессивными флангами...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:06
Прав Гришин, забивной нападающий нужен, с ЦЗ можно и подождать.
Ждём удачной селекционной работы.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:01
Армейцам лучше с трансферами завязывать, ну не умеют они в это.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 