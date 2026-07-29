Гришин: «ЦСКА нужен центральный нападающий, но не нам оценивать селекцию»

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин заявил, что клубу необходим забивной центрфорвард и центральный защитник. При этом он отказался оценивать работу селекционной службы «армейцев».
ЦСКА нужен забивной центральный нападающий, говорили все. Что касается работы Шевелёва и Орешкина — я не могу её оценивать. Могу только сказать, что обмен Гонду на Дивеева был неудачным, это все понимают. ЦСКА нужен центрфорвард и хотя бы один центральный защитник. Руководство над этим работает, но не нам оценивать работу селекционной службы.
Ранее сообщалось, что ЦСКА близок к подписанию 24-летнего бразильского нападающего Жуана Силвы из турецкого «Гёзтепе» за 15 млн евро.
Ждём удачной селекционной работы.