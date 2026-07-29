Депутат Госдумы: «Инфантино пытается узаконить футбол как бизнес-проект»

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв прокомментировал планы президента ФИФА продать частным инвесторам до 20% прав на чемпионат мира. По его словам, это попытка узаконить футбол как коммерческий проект, но идея вряд ли будет реализована в ближайшее время.

Как бы абсурдно это ни звучало, мы уже давно привыкли к тому, что футбол — это огромный бизнес. То, что Инфантино заявил о продаже прав на чемпионат мира по частям, — он первый, кто рискнул сказать всему сообществу: давайте узаконим футбол как бизнес-проект. Многим это не нравится. Думаю, маловероятно, что он сможет протащить эту идею в ближайшее время.