Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЧемпионат мира 2030

Депутат Госдумы: «Инфантино пытается узаконить футбол как бизнес-проект»

сегодня, 16:52

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв прокомментировал планы президента ФИФА Джанни Инфантино продать частным инвесторам до 20% прав на чемпионат мира. По его словам, это попытка узаконить футбол как коммерческий проект, но идея вряд ли будет реализована в ближайшее время.

Как бы абсурдно это ни звучало, мы уже давно привыкли к тому, что футбол — это огромный бизнес. То, что Инфантино заявил о продаже прав на чемпионат мира по частям, — он первый, кто рискнул сказать всему сообществу: давайте узаконим футбол как бизнес-проект. Многим это не нравится. Думаю, маловероятно, что он сможет протащить эту идею в ближайшее время.

Свищёв также отметил, что у ФИФА есть деньги для развития футбола, и выразил сомнение в необходимости привлечения частных инвестиций. .

Подписывайся в ВК
Все новости
Инфантино Джанни
Источник: sovsport.ru Фото: Mikhail Shapaev / The Football Union of Russia
Гришин: «ЦСКА нужен центральный нападающий, но не нам оценивать селекцию»
Сегодня, 16:36
Экс-гендиректор «Спартака»: «Дзюба вряд ли усилит команду»
Сегодня, 15:06
Артём Сокол: «для меня ЦСКА принципиальнее „Зенита“»
Сегодня, 13:11
Гасилин: «Карпукас будет игроком ротации в „Зените“»
Сегодня, 11:16
Умяров оценил нововведения в судействе РПЛ
Сегодня, 10:19
Овечкин поделился впечатлениями от финала ЧМ-2026
Сегодня, 09:54
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 