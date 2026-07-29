Губерниев: «Можно допустить, что Дзюба и в „Реал“ перейдёт»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Спартак».
Можно допустить, что Дзюба и в «Реал» перейдет, и теперь слово за руководством «Реала»! Либо перейдет, либо не перейдет. Потому слово сейчас за руководством «Спартака», руководством «Реала» и руководством «Манчестер Сити». Кто первый успеет на низком старте, тот и получит прекрасного Артема!
Если задаваться вопросом, пригодится ли Дзюба «Спартаку», — наверное. Будет хорошая история. Но чемпионат начался, а что‑то «Спартак» Дзюбу не подписал. Значит во что‑то все упирается: может, в деньги, может, не устраивает мастерство футболиста, может, еще что‑то. Сейчас с тем же успехом Дзюба может сыграть в «Реале» или «Ман Сити». А может и в ПСЖ! Думаю, в ПСЖ ему вообще не будет скучно — там Сафонов. Так что тут история такая — либо перейдет, либо нет.