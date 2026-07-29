Губерниев: «Можно допустить, что Дзюба и в „Реал“ перейдёт»

Известный комментатор поделился мнением о возможном переходе нападающего в «Спартак».

Можно допустить, что Дзюба и в «Реал» перейдет, и теперь слово за руководством «Реала»! Либо перейдет, либо не перейдет. Потому слово сейчас за руководством «Спартака», руководством «Реала» и руководством «Манчестер Сити». Кто первый успеет на низком старте, тот и получит прекрасного Артема!