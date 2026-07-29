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Губерниев: «Можно допустить, что Дзюба и в „Реал“ перейдёт»

сегодня, 17:19

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Спартак».

Можно допустить, что Дзюба и в «Реал» перейдет, и теперь слово за руководством «Реала»! Либо перейдет, либо не перейдет. Потому слово сейчас за руководством «Спартака», руководством «Реала» и руководством «Манчестер Сити». Кто первый успеет на низком старте, тот и получит прекрасного Артема!

Если задаваться вопросом, пригодится ли Дзюба «Спартаку», — наверное. Будет хорошая история. Но чемпионат начался, а что‑то «Спартак» Дзюбу не подписал. Значит во что‑то все упирается: может, в деньги, может, не устраивает мастерство футболиста, может, еще что‑то. Сейчас с тем же успехом Дзюба может сыграть в «Реале» или «Ман Сити». А может и в ПСЖ! Думаю, в ПСЖ ему вообще не будет скучно — там Сафонов. Так что тут история такая — либо перейдет, либо нет.

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Спартак М  Дзюба Артём  Губерниев Дмитрий
Источник: matchtv.ru Фото: The Football Union of Russia
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Все комментарии
memphis
memphis
сегодня в 17:26
Тут хорошо подколол))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Вещий (раскрыть)
сегодня в 17:22
Здравствуйте. Исправили проблему.
Гость
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