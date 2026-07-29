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Губерниев похвалил Игдисамова: «За таких тренеров хочется болеть»

сегодня, 17:38

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об игре ЦСКА под руководством Дмитрия Игдисамова.

Надеюсь, что ЦСКА тоже будет бороться за высокие места. Давно пора! В клубе молодцы, что сделали тренером Игдисамова. Я за него всеми руками и ногами, желаю возможности закрепиться. Это умный тренер, который понимает своё дело.

Меня очень приятно удивило, что Игдисамов нашёл мой телефон и написал слова благодарности за поддержку. Я не ждал благодарностей, но подобная реакция говорит о том, что он абсолютно нормальный и воспитанный мужик. За таких тренеров хочется болеть. Мы с ним один раз поговорили, и всё стало понятно.

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ЦСКА  Игдисамов Дмитрий  Губерниев Дмитрий
Источник: metaratings.ru Фото: Mikhail Shapaev / The Russian Football Union
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