Губерниев похвалил Игдисамова: «За таких тренеров хочется болеть»

Известный комментатор поделился мнением об игре ЦСКА под руководством .

Надеюсь, что ЦСКА тоже будет бороться за высокие места. Давно пора! В клубе молодцы, что сделали тренером Игдисамова. Я за него всеми руками и ногами, желаю возможности закрепиться. Это умный тренер, который понимает своё дело.

Меня очень приятно удивило, что Игдисамов нашёл мой телефон и написал слова благодарности за поддержку. Я не ждал благодарностей, но подобная реакция говорит о том, что он абсолютно нормальный и воспитанный мужик. За таких тренеров хочется болеть. Мы с ним один раз поговорили, и всё стало понятно.