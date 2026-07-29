УЕФА выступил против продажи части прав на проведение ЧМ

УЕФА раскритиковал предложение ФИФА национальным ассоциациям поддержать проект по продаже части прав на проведение чемпионатов мира.

Сегодня стало известно, что ФИФА установила для ассоциаций крайний срок, потребовав поддержать предложение под угрозой отмены единовременной выплаты. Уже одно это достаточно ясно характеризует данный план.