Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: УЕФАЧемпионат мира 2030

УЕФА выступил против продажи части прав на проведение ЧМ

сегодня, 17:38

УЕФА раскритиковал предложение ФИФА национальным ассоциациям поддержать проект по продаже части прав на проведение чемпионатов мира.

Сегодня стало известно, что ФИФА установила для ассоциаций крайний срок, потребовав поддержать предложение под угрозой отмены единовременной выплаты. Уже одно это достаточно ясно характеризует данный план.

После обсуждений со многими заинтересованными сторонами мы убедились, что схема ФИФА встречает серьезное и растущее сопротивление. Пришло время поставить на первое место интересы ассоциаций, клубов, лиг, игроков и болельщиков.

Подписывайся в ВК
Все новости
Перевод с independent.co.uk Фото: Сайт УЕФА
Страны УЕФА могут бойкотировать ЧМ-2030
Сегодня, 10:10
СлухиНазваны федерации, которые против возвращения России
10 июля
Алаев о работе в комитете УЕФА: «Не так продуктивно, как хотелось бы»
14 мая
Глава УЕФА про разные судейские трактовки: «Я и сам уже ничего не понимаю»
24 апреля
Чеферин рассказал о позиции УЕФА по допуску России
12 февраля
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 