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Мажич признал ошибку арбитра при фоле Соболева на Жедсоне в Суперкубке

сегодня, 17:54
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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич признал ошибку арбитра Евгения Буланова в эпизоде с фолом нападающего «Зенита» Александра Соболева на полузащитнике «Спартака» Жедсоне в матче за Суперкубок России.

Соболев шел в подкат, играл в мяч, после этого случился контакт с игроком «Спартака». Контакт был, но не был сильный. Он не продавливал, а сразу поднимал ногу, согнул ее. Могу сказать, что это желтая карточка [а не удаление], судья должен был зафиксировать штрафной удар и дать предупреждение игроку за безрассудность.

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