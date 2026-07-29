Мажич объяснил перенос серии пенальти в матче за Суперкубок России

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС заявил, что главный арбитр матча за Суперкубок России не принимал решение о переносе серии пенальти к другим воротам.

По процедуре судья должен подбросить монету и определить, на какой стороне будет проводиться серия пенальти. Когда «Зенит» забил гол — отличился Александр Соболев с пенальти, много бутылок полетело на поле. Люди, отвечающие за организацию матча, а также правоохранители после финального свистка сказали, что серия пенальти должна проходить на других воротах, где все спокойно и безопасно.

Это не было решение Буланова. Знаю, что сейчас на этот счет есть большая дискуссия. Люди, которые отвечают за организацию, в сотрудничестве с полицией провели осмотр данной ситуации и обнаружили опасность. И правила игры диктуют также, что, когда есть опасность, должен быть сделан выбор в пользу стороны поля, где безопасно. От кого Буланов получил сигнал? От людей, которые отвечают за организацию и сотрудничают с полицией. Как можно сделать выбор, когда он не отвечает за это? Как он может идти против организаторов и правоохранителей? Нет смысла в этом. Если бы он не прислушался к мнению организаторов и полиции, кто был бы виноват?