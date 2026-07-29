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Мажич объяснил перенос серии пенальти в матче за Суперкубок России

сегодня, 18:39
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич заявил, что главный арбитр матча за Суперкубок России Евгений Буланов не принимал решение о переносе серии пенальти к другим воротам.

По процедуре судья должен подбросить монету и определить, на какой стороне будет проводиться серия пенальти. Когда «Зенит» забил гол — отличился Александр Соболев с пенальти, много бутылок полетело на поле. Люди, отвечающие за организацию матча, а также правоохранители после финального свистка сказали, что серия пенальти должна проходить на других воротах, где все спокойно и безопасно.

Это не было решение Буланова. Знаю, что сейчас на этот счет есть большая дискуссия. Люди, которые отвечают за организацию, в сотрудничестве с полицией провели осмотр данной ситуации и обнаружили опасность. И правила игры диктуют также, что, когда есть опасность, должен быть сделан выбор в пользу стороны поля, где безопасно. От кого Буланов получил сигнал? От людей, которые отвечают за организацию и сотрудничают с полицией. Как можно сделать выбор, когда он не отвечает за это? Как он может идти против организаторов и правоохранителей? Нет смысла в этом. Если бы он не прислушался к мнению организаторов и полиции, кто был бы виноват?

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Источник: matchtv.ru Фото: Mikhail Shapaev / The Russian Football Union
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