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«Челси» нацелился на подписание Тео Эрнандеса

сегодня, 19:03

Защитник «Аль-Хиляля» Тео Эрнандес может вернуться в Европу.

В подписании француза заинтересован «Челси». Лондонский клуб намерен усилить левый фланг обороны, поэтому в ближайшее время предпримет попытку оформить трансфера Тео.

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