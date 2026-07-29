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Колосков: «Инициативы Инфантино превращают ФИФА в кормушку»

сегодня, 19:38

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков раскритиковал инициативу президента ФИФА Джанни Инфантино привлечь частных инвесторов к управлению правами на чемпионаты мира.

Отрицательно к этому отношусь. У него нет права чем-то торговать. Это право национальных ассоциаций. Футболом торговать нельзя. Захотел что-то продал, купил, расширил. Это превращается в кормушку для одного человека. УЕФА здесь неслучайно возмущается. Думаю, они смогут найти аргументы, чтобы это прекратить. Я был в исполкоме 27 лет. В мое время даже великие Роуз, Авеланж и Блаттер не могли себе такого позволить.

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