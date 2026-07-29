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Бориско мог перейти в чемпионат Франции вместо ЦСКА

сегодня, 19:50

Марьяна Кашчелан, агент новичка ЦСКА Максима Бориско, ответила на вопрос, были ли у её клиента другие варианты продолжения карьеры, кроме ЦСКА.

Был вариант с Францией, но мы его даже не рассматривали. Когда появилась возможность с ЦСКА, все остальные команды, в том числе за границей, перестали существовать. Даже Франция перестала существовать. Думаю, все понимают, что это ЦСКА.

Это была маленькая команда. Хотя да, они показывали интерес. Это был клуб Лиги 1, высшего дивизиона. Там замечательная команда, где отличная скаутинговая служба. Но сравнивать это с ЦСКА невозможно.

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ЦСКА  Бориско Максим
Источник: matchtv.ru Фото: Mikhail Shapaev / The Russian Football Union
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Все комментарии
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 20:35
Алё, марьяна, с первой строчки бреда, который несёшь, перестала существовать.
lukarelli
lukarelli
сегодня в 20:04, ред.
ПУСКАЙ поначалу в Молодечно попробует
lazzioll
lazzioll
сегодня в 19:55, ред.
ой да хватит уже этих выдумок. даже если и была Франция то это был шорт-лист на 490 игроков из восточной Европы для клуба Аяччо или Ле-ман и Бориско там был на 488 месте. ну не умете вы раскручивать игроков своих ни скандалами ни ложными интересами больших клубов. ну и не беритесь. потому что это долбанный кринж вот такое читать об интересе Европы. они не знают о существовании Бориско и возможно даже ЦСКА..
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