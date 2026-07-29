Бориско мог перейти в чемпионат Франции вместо ЦСКА

Марьяна Кашчелан, агент новичка ЦСКА Максима Бориско, ответила на вопрос, были ли у её клиента другие варианты продолжения карьеры, кроме ЦСКА.
Был вариант с Францией, но мы его даже не рассматривали. Когда появилась возможность с ЦСКА, все остальные команды, в том числе за границей, перестали существовать. Даже Франция перестала существовать. Думаю, все понимают, что это ЦСКА.
Это была маленькая команда. Хотя да, они показывали интерес. Это был клуб Лиги 1, высшего дивизиона. Там замечательная команда, где отличная скаутинговая служба. Но сравнивать это с ЦСКА невозможно.