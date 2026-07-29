Бориско мог перейти в чемпионат Франции вместо ЦСКА

Марьяна Кашчелан, агент новичка ЦСКА , ответила на вопрос, были ли у её клиента другие варианты продолжения карьеры, кроме ЦСКА .

Был вариант с Францией, но мы его даже не рассматривали. Когда появилась возможность с ЦСКА , все остальные команды, в том числе за границей, перестали существовать. Даже Франция перестала существовать. Думаю, все понимают, что это ЦСКА .