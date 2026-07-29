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Манчини извинился за прежний уход из сборной Италии

сегодня, 20:35

61-летний специалист Роберто Манчини вновь возглавил сборную Италии, с которой работал с 2018 по 2023 год. Тренер извинился за прежний уход и заявил, что намерен вернуть доверие болельщиков.

Три года назад у нас с бывшим президентом Федерации футбола Италии Габриэле Гравиной возникло недопонимание. Сейчас я очень сожалею о произошедшем.

Сборная Италии всегда занимала особое место в моей жизни. Это можно сравнить с тем, как человек теряет любимую женщину, в которую по-прежнему влюблён. Теперь благодаря новому президенту федерации Джованни Малаго судьба даёт мне возможность всё исправить.

Что касается первой встречи с болельщиками, я постараюсь сделать так, чтобы команда играла настолько хорошо, чтобы они смогли меня простить.

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