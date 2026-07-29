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Горецка предложил свои услуги «Барселоне»

сегодня, 20:53

Бывший футболист «Баварии» Леон Горецка может перебраться в Испанию.

Полузащитник предложил свои услуги «Барселоне». Главный тренер «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик уже работал с хавбеком в сборной Германии и «Баварии».

Напомним, что сейчас Горецка находится в статусе свободного агента.

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Capral
Capral
сегодня в 22:13
Мне очень жаль, что Горецка уходит из Баварии. Игрок постоянно страховавший Киммиха, когда тот играл в опорной зоне. И вообще, Горецку, с полным основанием можно назвать универсальным чистильщиком, да и псевдоним у него, в кругах болельщиков Баварии- "Дворник".

Барселоне, он точно мог бы пригодиться, учитывая проходную и дырявую оборону команды. Тем более, Флик знает все достоинства и недостатки игрока. К тому же, Горецка уходит свободным агентом, самое время его пригласить... Да еще и Кунде может уйти.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:32
Барселоне не нужен такой игрок как Горецка.
Гость
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