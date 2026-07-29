Горецка предложил свои услуги «Барселоне»

сегодня, 20:53

Бывший футболист «Баварии» может перебраться в Испанию.

Полузащитник предложил свои услуги «Барселоне». Главный тренер «сине-гранатовых» уже работал с хавбеком в сборной Германии и «Баварии».

Напомним, что сейчас Горецка находится в статусе свободного агента.