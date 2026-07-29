Горецка предложил свои услуги «Барселоне»

Бывший футболист «Баварии» Леон Горецка может перебраться в Испанию.
Полузащитник предложил свои услуги «Барселоне». Главный тренер «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик уже работал с хавбеком в сборной Германии и «Баварии».
Напомним, что сейчас Горецка находится в статусе свободного агента.
Барселоне, он точно мог бы пригодиться, учитывая проходную и дырявую оборону команды. Тем более, Флик знает все достоинства и недостатки игрока. К тому же, Горецка уходит свободным агентом, самое время его пригласить... Да еще и Кунде может уйти.