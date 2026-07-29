«Балтика» объявила об аренде Латышонка

сегодня, 21:30

Пресс-служба «Балтики» объявила об аренде вратаря «Нижнего Новгорода» .

Аренда рассчитана до конца сезона-2026/27. Ранее голкипер уже защищал цвета «Балтики» с 2019 по 2024 год.