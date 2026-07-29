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«Балтика» объявила об аренде Латышонка

сегодня, 21:30

Пресс-служба «Балтики» объявила об аренде вратаря «Нижнего Новгорода» Евгения Латышонка.

Аренда рассчитана до конца сезона-2026/27. Ранее голкипер уже защищал цвета «Балтики» с 2019 по 2024 год.

«Балтика» объявила об аренде Латышонка

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Балтика  НН  Латышонок Евгений
Источник: телеграм ФК «Балтика» Фото: The Football Union of Russia
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Все комментарии
rvw5buukgrrv
rvw5buukgrrv
сегодня в 21:34, ред.
Уже не тот Латышонок, и не та Балтика.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:33
Был Борис , теперь латыш))
Гость
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