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Почеттино близок к соглашению со сборной США до 2030 года

сегодня, 21:42

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино близок к подписанию нового четырёхлетнего контракта. Соглашение будет рассчитано до чемпионата мира 2030 года.

На ЧМ-2026 сборная США дошла до 1/8 финала, где уступила Бельгии со счётом 1:4.

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США  Почеттино Маурисио
Перевод с nytimes.com Фото: Christopher Torres/EPA
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