Родри отказался от «Манчестер Сити» и ПСЖ ради «Реала»

сегодня, 21:42

Полузащитник «Манчестер Сити» может перейти в «Реал».

Хавбек уже отклонил несколько предложений о продлении контракта с «горожанами». Также футболист сказал «нет» ПСЖ , который заинтересован в его трансфере. Родри хочет перейти в только в «Реал».

Напомним, что контракт Родри с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027 года.