Полузащитник «Манчестер Сити» Родри может перейти в «Реал».
Хавбек уже отклонил несколько предложений о продлении контракта с «горожанами». Также футболист сказал «нет» ПСЖ, который заинтересован в его трансфере. Родри хочет перейти в только в «Реал».
Напомним, что контракт Родри с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027 года.
И вообще, Вини может подумать, что всё делается против него, то Мбаппе пригласили, который полностью затмил бразильца и забрал звание первой звёзды в команде, то Алонсо у руля поставили, который заставлял Вини пахать на равне со всеми смертными, а теперь хотят добить многострадального бразила ещё и ненавистным золотомячистом, с которым теперь придётся делить одну раздевалку.