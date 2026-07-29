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Родри отказался от «Манчестер Сити» и ПСЖ ради «Реала»

сегодня, 21:42

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри может перейти в «Реал».

Хавбек уже отклонил несколько предложений о продлении контракта с «горожанами». Также футболист сказал «нет» ПСЖ, который заинтересован в его трансфере. Родри хочет перейти в только в «Реал».

Напомним, что контракт Родри с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027 года.

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Drosmo
Drosmo
сегодня в 22:03
Хрупкая психика Винисиус может не выдержать такого, учитывая историю с ЗМ двухлетней давности.

И вообще, Вини может подумать, что всё делается против него, то Мбаппе пригласили, который полностью затмил бразильца и забрал звание первой звёзды в команде, то Алонсо у руля поставили, который заставлял Вини пахать на равне со всеми смертными, а теперь хотят добить многострадального бразила ещё и ненавистным золотомячистом, с которым теперь придётся делить одну раздевалку.
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