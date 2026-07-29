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«Зенит» может провести товарищескую игру с «Трабзонспором»

сегодня, 21:50

Главный тренер «Трабзонспора» Фатих Текке допустил проведение товарищеского матча с «Зенитом» осенью.

Думаю, мы сыграем товарищеский матч с «Зенитом» этой осенью.

Текке выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год, провёл 91 матч и забил 29 голов.

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Зенит  Трабзонспор  Текке Фатих
Источник: sport24.ru Фото: Mikhail Shapaev / The Russian Football Union
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