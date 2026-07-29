«Зенит» может провести товарищескую игру с «Трабзонспором»

сегодня, 21:50

Главный тренер «Трабзонспора» допустил проведение товарищеского матча с «Зенитом» осенью.

Думаю, мы сыграем товарищеский матч с «Зенитом» этой осенью.

Текке выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год, провёл 91 матч и забил 29 голов.