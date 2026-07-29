«Зенит» может провести товарищескую игру с «Трабзонспором»

Главный тренер «Трабзонспора» Фатих Текке допустил проведение товарищеского матча с «Зенитом» осенью.
Думаю, мы сыграем товарищеский матч с «Зенитом» этой осенью.
Думаю, мы сыграем товарищеский матч с «Зенитом» этой осенью.
Текке выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год, провёл 91 матч и забил 29 голов.
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет