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Браим Диас может вернуться в «Милан»

сегодня, 22:19

Полузащитник «Реала» Браим Диас может вернуться в «Милан».

«Россонери» готовы подписать марокканца, который выступал за клуб с 2020 по 2023 год. «Реал» готов продать Диаса, потому что его место должен занять Ян Диоманде.

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sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:58
Клубы готовы для следки. А сам диас недавно говорил, что хочет остаться в роли запасного
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