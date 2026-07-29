Полузащитник «Реала» Браим Диас может вернуться в «Милан».
«Россонери» готовы подписать марокканца, который выступал за клуб с 2020 по 2023 год. «Реал» готов продать Диаса, потому что его место должен занять Ян Диоманде.
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