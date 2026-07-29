Рубенс сравнил атмосферу в «Динамо» при Карпине и Гусеве

Полузащитник «Динамо» сравнил подходы и , работавших с командой в сезоне-2025/26.

Атмосфера внутри команды должна быть лёгкой. Мы все взрослые люди и понимаем свою ответственность. Когда люди уважают друг друга, всё получается лучше. С Роланом была именно такая атмосфера. У нас было много хороших моментов. Возможно, мы играли не очень хорошо, но в штабе были люди, которые понимали футбол и уважали игроков.

У меня никогда не было проблем с Карпиным или его штабом, хотя со многими требованиями я был не согласен. Он более авторитарный — серьёзный, строгий, без шуток. Я не считаю это плохим, просто это его манера. Карпин — хороший тренер, который знает футбол и сам играл на высоком уровне. Однако при нём атмосфера была скорее напряжённой.