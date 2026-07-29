Совет европейских лиг выступил против передачи прав на ЧМ инвесторам

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг выступила против предложения президента ФИФА привлечь частных инвесторов к управлению правами на чемпионаты мира.
Чемпионат мира нельзя продавать. Он не является частным инвестиционным активом президента ФИФА. Ценность турнира ежедневно создают лиги, клубы, футболисты и болельщики, которых лишили права голоса. Европейские лиги решительно отвергают это предложение.
Подобные решения должны приниматься открыто и с участием всех заинтересованных сторон. Закрытый и односторонний подход стал причиной нашей жалобы в Еврокомиссию. Мы продолжим сотрудничать с УЕФА для защиты долгосрочных интересов футбола.