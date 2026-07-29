Совет европейских лиг выступил против передачи прав на ЧМ инвесторам

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг выступила против предложения президента ФИФА привлечь частных инвесторов к управлению правами на чемпионаты мира.

Чемпионат мира нельзя продавать. Он не является частным инвестиционным активом президента ФИФА . Ценность турнира ежедневно создают лиги, клубы, футболисты и болельщики, которых лишили права голоса. Европейские лиги решительно отвергают это предложение.