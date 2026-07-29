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Совет европейских лиг выступил против передачи прав на ЧМ инвесторам

сегодня, 23:00

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг выступила против предложения президента ФИФА привлечь частных инвесторов к управлению правами на чемпионаты мира.

Чемпионат мира нельзя продавать. Он не является частным инвестиционным активом президента ФИФА. Ценность турнира ежедневно создают лиги, клубы, футболисты и болельщики, которых лишили права голоса. Европейские лиги решительно отвергают это предложение.

Подобные решения должны приниматься открыто и с участием всех заинтересованных сторон. Закрытый и односторонний подход стал причиной нашей жалобы в Еврокомиссию. Мы продолжим сотрудничать с УЕФА для защиты долгосрочных интересов футбола.

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Перевод с europeanleagues.com Фото: Сайт bbc.co.uk
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quct6gb292ka
quct6gb292ka
сегодня в 23:30
Хоть здесь разумное решение приняли.
Гость
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