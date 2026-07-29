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Бителло не исключил возможность играть за сборную России в будущем

сегодня, 23:36

Полузащитник московского «Динамо» Бителло не исключил получения российского гражданства и выступления за сборную России в будущем.

Все еще не исключаю, что получу российское гражданство. Не вижу причин, почему этого не надо делать. Прямо сейчас я об этом не думаю, но в будущем — почему нет. Я не исключаю возможность получить паспорт и даже играть за сборную России. Все зависит от того, будет ли у меня предложение из Бразилии.

Все зависит от ситуации. Сейчас в принципе сложно размышлять, потому что сборная России не играет в официальных турнирах. Если ситуация изменится, то выбрать будет сложнее. Я верю, что еще способен попасть в сборную Бразилии, но там очень высокая конкуренция на моей позиции. В сборной Бразилии собраны одни из лучших игроков в мире.

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Динамо М  Бителло
Источник: bookmaker-ratings.ru Фото: Mikhail Shapaev / The Football Union of Russia
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sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 23:46
Ну в Бразилию тебя точно не позовут. Так что можно и здесь против островов поиграть))
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