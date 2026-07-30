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Инфантино объяснил пользу привлечения инвесторов к турнирам ФИФА

сегодня, 00:01

Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал предложение по привлечению инвесторов «золотой возможностью» для ускорения развития футбола. Он подчеркнул, что проект пока не является обязательным решением и должен пройти консультации, голосование 211 национальных ассоциаций и получить одобрение Совета ФИФА.

Это возможность, а не обязанность. Проект позволит раскрыть ранее неиспользованный коммерческий потенциал соревнований ФИФА, включая спонсорство, телетрансляции, лицензирование и новые инициативы. Полученная выгода будет направлена всем 211 членским ассоциациям.

Глава ФИФА добавил, что спортивная составляющая не изменится, а привлечение дополнительной экспертизы и капитала поможет развивать футбол в разных странах и принесёт пользу болельщикам.

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Инфантино Джанни
Перевод с rfi.fr Фото: REUTERS/Brian Snyder
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