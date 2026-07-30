Инфантино объяснил пользу привлечения инвесторов к турнирам ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал предложение по привлечению инвесторов «золотой возможностью» для ускорения развития футбола. Он подчеркнул, что проект пока не является обязательным решением и должен пройти консультации, голосование 211 национальных ассоциаций и получить одобрение Совета ФИФА.
Это возможность, а не обязанность. Проект позволит раскрыть ранее неиспользованный коммерческий потенциал соревнований ФИФА, включая спонсорство, телетрансляции, лицензирование и новые инициативы. Полученная выгода будет направлена всем 211 членским ассоциациям.
Глава ФИФА добавил, что спортивная составляющая не изменится, а привлечение дополнительной экспертизы и капитала поможет развивать футбол в разных странах и принесёт пользу болельщикам.