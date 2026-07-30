Раньери назвал работу в FIGC главным достижением карьеры

Новый технический директор Федерации футбола Италии прокомментировал своё назначение.

Считаю это назначение вершиной своей карьеры. Когда увидел звонок президента Габриэле Гравины, сначала даже не поверил, что это действительно происходит. Я очень горд и понимаю, что впереди много работы. За годы тренерской карьеры мне не раз приходилось сталкиваться со сложными ситуациями, но я никогда не отступал перед трудностями.