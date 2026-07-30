Раньери назвал работу в FIGC главным достижением карьеры

Новый технический директор Федерации футбола Италии Клаудио Раньери прокомментировал своё назначение.
Считаю это назначение вершиной своей карьеры. Когда увидел звонок президента Габриэле Гравины, сначала даже не поверил, что это действительно происходит. Я очень горд и понимаю, что впереди много работы. За годы тренерской карьеры мне не раз приходилось сталкиваться со сложными ситуациями, но я никогда не отступал перед трудностями.
Специалист также обозначил две основные задачи на новой должности: вернуть итальянским болельщикам любовь к национальной команде и помочь сборной Италии снова выйти на чемпионат мира, чтобы молодое поколение увидело её на главном международном турнире.