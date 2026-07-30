Манчини: «Когда сборная Италии выходит на ЧМ, её начинают опасаться»

Главный тренер сборной Италии обозначил задачи национальной команды на ближайшие турниры.

В Лиге наций А выступают сильнейшие сборные, и Италия входит в их число. Нас ждут важные матчи, которые сразу покажут, на что мы способны. Группа будет непростой для нас, но и соперникам тоже придётся тяжело.

Когда Италия выходит на чемпионат мира, её начинают опасаться. Сейчас наша задача — как можно быстрее создать сильную команду, достойно выступить в Лиге наций, пробиться на чемпионат Европы, а затем полностью сосредоточиться на чемпионате мира.