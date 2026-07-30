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Манчини: «Когда сборная Италии выходит на ЧМ, её начинают опасаться»

сегодня, 00:17

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини обозначил задачи национальной команды на ближайшие турниры.

В Лиге наций А выступают сильнейшие сборные, и Италия входит в их число. Нас ждут важные матчи, которые сразу покажут, на что мы способны. Группа будет непростой для нас, но и соперникам тоже придётся тяжело.

Когда Италия выходит на чемпионат мира, её начинают опасаться. Сейчас наша задача — как можно быстрее создать сильную команду, достойно выступить в Лиге наций, пробиться на чемпионат Европы, а затем полностью сосредоточиться на чемпионате мира.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 00:52
Начинают опасаться? Когда это было). А Манекен у руля сборной...ну, им виднее...и кроме Доннарумы и не вспомнишь навскидку итальянских действующих звёзд.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:48
Планов громадьё..., вот только кадры всё решают..., а их нет.
Гость
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