«Барселона» нашла новую цель для усиления полузащиты

Полузащитник «Валенсии» Хавьер Герра попал в сферу интересов «Барселоны».
Каталонский клуб рассматривает вариант с подписанием хавбека. Однако в следующую субботу сумма отступных за игрока увеличится на 20 млн евро — с 40 до 60 млн евро.
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