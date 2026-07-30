«Барселона» нашла новую цель для усиления полузащиты

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Полузащитник «Валенсии» попал в сферу интересов «Барселоны».

Каталонский клуб рассматривает вариант с подписанием хавбека. Однако в следующую субботу сумма отступных за игрока увеличится на 20 млн евро — с 40 до 60 млн евро.