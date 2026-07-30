«Ливерпуль» минимально победил «Рексхэм» в контрольном матче

«Ливерпуль» обыграл «Рексхэм» в товарищеской встрече.
Контрольный матч прошёл в Нью‑Йорке. Решающий гол забил Рио Нгумоха.
2 августа красные в товарищеской игре встретятся с «Лидсом». «Рексхэм» в этот же день сразится «Сандерлендом».
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