«Ливерпуль» минимально победил «Рексхэм» в контрольном матче

сегодня, 09:05

«Ливерпуль» обыграл «Рексхэм» в товарищеской встрече.

Контрольный матч прошёл в Нью‑Йорке. Решающий гол забил Рио Нгумоха.

2 августа красные в товарищеской игре встретятся с «Лидсом». «Рексхэм» в этот же день сразится «Сандерлендом».