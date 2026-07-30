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У «Реала» есть только четыре неприкасаемых футболиста

сегодня, 12:27

В «Реале» определили неприкасаемых футболистов команды.

Руководство «сливочных» выделило четырёх игроков, которые точно не будет проданы. Это Тибо Куртуа, Федерико Вальверде, Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:20
Большой камень на ногу Винисиуса)))
Nenash
Nenash
сегодня в 12:59
Дорогу гастарбайтерам.. ☝️😆
4zpssbpx6q7p
4zpssbpx6q7p
сегодня в 12:41
А где хоть один Испанец???????И это Королевский клуб Испании,разогнать эту шарагу вместе с Пересом и сделать Королевский клуб ,а тренером поставит -легенду клуба Рауля!!!
Гость
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