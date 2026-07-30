«Арсенал» может подписать Йылдыза вместо Винисиуса

«Арсенал» интересуется нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором.
Если лондонскому клубу не удастся подписать бразильца, «канониры» переключат своё внимание на Кенана Йылдыза из «Ювентуса». Однако туринский клуб занял жёсткую позицию по трансферу своего футболиста, поэтому заполучить его будет сложно.
Они использовали интерес Арсенала, чтобы выбить денег из Реала, переходить Винисиус в Арсенал не планировал, ИМХО
Мы ж видели как турки всем составом не могли забить Парагваю, играющему вдесятером.
Все эти Йылдызы и Гюлеры не стоят мизинца Вини.
Челси забрал Уэлбека и от Уэлбека можно ожидать большего чего от Кинана.