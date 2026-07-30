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«Арсенал» может подписать Йылдыза вместо Винисиуса

сегодня, 12:51

«Арсенал» интересуется нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором.

Если лондонскому клубу не удастся подписать бразильца, «канониры» переключат своё внимание на Кенана Йылдыза из «Ювентуса». Однако туринский клуб занял жёсткую позицию по трансферу своего футболиста, поэтому заполучить его будет сложно.

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Все комментарии
aNOOBis
aNOOBis ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 15:15
Про Вини то можно забыть.
Они использовали интерес Арсенала, чтобы выбить денег из Реала, переходить Винисиус в Арсенал не планировал, ИМХО
A.S.A
A.S.A
сегодня в 13:59
С финансовой точки зрения, Арсенал легко может подписать турка. Вопросы в другом, заиграет ли он в АПЛ и какой от него будет толк против низких блоков??? Да, Кенан техничный, но не мастер дриблинга! Вини в разы сильнее турка, и как по мне, тут рисков меньше, чем с Иилдызом! С Вини риски могут быть не в игровом плане, а в медийном( нытье, скандалы и т.п)
aNOOBis
aNOOBis
сегодня в 13:07
Трудно и нафиг не нужно.
Мы ж видели как турки всем составом не могли забить Парагваю, играющему вдесятером.
Все эти Йылдызы и Гюлеры не стоят мизинца Вини.
Челси забрал Уэлбека и от Уэлбека можно ожидать большего чего от Кинана.
Гость
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