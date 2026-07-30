«Арсенал» может подписать Йылдыза вместо Винисиуса

сегодня, 12:51

«Арсенал» интересуется нападающим «Реала» .

Если лондонскому клубу не удастся подписать бразильца, «канониры» переключат своё внимание на из «Ювентуса». Однако туринский клуб занял жёсткую позицию по трансферу своего футболиста, поэтому заполучить его будет сложно.