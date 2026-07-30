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Беликов: «Балтике» по силам обыграть московское «Динамо»»

сегодня, 12:57
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо01.08.2026 в 20:45 Не начался

Футболист «Балтики» Иван Беликов оценил готовность команды к предстоящему матчу второго тура РПЛ с московским «Динамо».

Мы готовы играть так, как скажут: первым номером, вторым номером, средним блоком, высоким прессингом. Нам расскажут их слабости, будем от этого отталкиваться. Конечно, нам по силам обыграть «Динамо». Нет ничего невозможного. В РПЛ каждая команда может обыграть каждую.

Матч начнётся 1 августа в 20:45 мск.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 13:36, ред.
Слишком много бравады и самоуверенности. Думаю и ничья была бы удачным результатом для Балтики, а о победе говорить сложно. Но, учитывая прессингующий стиль Динамо, Балтике нужно включить свой контр прессинг, чтобы не дать сопернику навязать свой футбол, завладеть территорией и мячом. Но вот беда- Балтика, если вспомнить игру с ЦСКА, совершенно не готова играть в тот футбол, в который балтийцы играли в прошлом сезоне. Ну и конечно уход Бориско значительно ослабляет вратарскую позицию.
Поэтому, все смелые комментарии игрока Балтики, выглядят, несколько самонадеянными.
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