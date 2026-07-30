Беликов: «Балтике» по силам обыграть московское «Динамо»»

Футболист «Балтики» оценил готовность команды к предстоящему матчу второго тура РПЛ с московским «Динамо».

Мы готовы играть так, как скажут: первым номером, вторым номером, средним блоком, высоким прессингом. Нам расскажут их слабости, будем от этого отталкиваться. Конечно, нам по силам обыграть «Динамо». Нет ничего невозможного. В РПЛ каждая команда может обыграть каждую.