Беликов: «Балтике» по силам обыграть московское «Динамо»»

Футболист «Балтики» Иван Беликов оценил готовность команды к предстоящему матчу второго тура РПЛ с московским «Динамо».
Мы готовы играть так, как скажут: первым номером, вторым номером, средним блоком, высоким прессингом. Нам расскажут их слабости, будем от этого отталкиваться. Конечно, нам по силам обыграть «Динамо». Нет ничего невозможного. В РПЛ каждая команда может обыграть каждую.
Матч начнётся 1 августа в 20:45 мск.
Поэтому, все смелые комментарии игрока Балтики, выглядят, несколько самонадеянными.