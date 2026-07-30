«Реал» начал поиски нового вратаря

«Реал» может подписать нового вратаря этим летом.
В мадридском клубе недовольны физической формой Тибо Куртуа, которая с каждым годом будет становиться только хуже. Также в «Реале» считают, что Андрей Лунин не подходит на роль первого номера.
Поэтому «сливочные» начали поиски нового вратаря. При этом «Реал» не будет переплачивать за голкипера, изучая лишь реальные варианты.
А так, для замены Куртуа, Реалу можно обратить внимание на Кошту из Порту! Опытный, основной вратарь сборной Португалии, одинаково хорош как на ленточке, так и в игре ногами.....на выходах слабоват, но думаю это исправимо, да и в ЛаЛиге особо навесами не играют....