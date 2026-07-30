«Реал» начал поиски нового вратаря

сегодня, 14:14

«Реал» может подписать нового вратаря этим летом.

В мадридском клубе недовольны физической формой , которая с каждым годом будет становиться только хуже. Также в «Реале» считают, что не подходит на роль первого номера.

Поэтому «сливочные» начали поиски нового вратаря. При этом «Реал» не будет переплачивать за голкипера, изучая лишь реальные варианты.