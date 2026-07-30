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«Реал» начал поиски нового вратаря

сегодня, 14:14

«Реал» может подписать нового вратаря этим летом.

В мадридском клубе недовольны физической формой Тибо Куртуа, которая с каждым годом будет становиться только хуже. Также в «Реале» считают, что Андрей Лунин не подходит на роль первого номера.

Поэтому «сливочные» начали поиски нового вратаря. При этом «Реал» не будет переплачивать за голкипера, изучая лишь реальные варианты.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 14:56
В молодежке Реала есть интересный кипер, Хави Наварро! Пареньку 19 играет в основе сборной Испании U19 и на недавнем ЧЕ U19 он не пропустил ни одного мяча, провел полностью сухой турнир и стал победителем турнира! Может сделать его хотя бы вторым номером, глядишь, будет новым Касильясом!!!
А так, для замены Куртуа, Реалу можно обратить внимание на Кошту из Порту! Опытный, основной вратарь сборной Португалии, одинаково хорош как на ленточке, так и в игре ногами.....на выходах слабоват, но думаю это исправимо, да и в ЛаЛиге особо навесами не играют....
BDA81
BDA81 ответ h2pqk3ct5xpu (раскрыть)
сегодня в 14:32
Лучше Акинфеева))
h2pqk3ct5xpu
h2pqk3ct5xpu
сегодня в 14:25
Агацков - самое то, пусть ПСЖ завидует.
Гость
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