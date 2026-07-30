Гранат: «Хочется, чтобы со Шварцом „Динамо“ боролось за первую тройку»

Бывший защитник московского «Динамо» оценил возвращение в московский клуб главного тренера .

Пока не так важно, что «Динамо» не смогло выиграть в первом туре, хотя взять хороший старт было бы приятно. Хорошо, что команда сыграла на ноль, но домашние победы важны. Хочется, чтобы «Динамо» боролось за первую тройку. Нельзя и невозможно сравнивать нынешнее «Динамо» при Шварце с той командой, которая была в прошлый раз с ним. Были разные игроки с разными кондициями.