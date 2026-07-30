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Гранат: «Хочется, чтобы со Шварцом „Динамо“ боролось за первую тройку»

сегодня, 14:15

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат оценил возвращение в московский клуб главного тренера Сандро Шварца.

Пока не так важно, что «Динамо» не смогло выиграть в первом туре, хотя взять хороший старт было бы приятно. Хорошо, что команда сыграла на ноль, но домашние победы важны. Хочется, чтобы «Динамо» боролось за первую тройку. Нельзя и невозможно сравнивать нынешнее «Динамо» при Шварце с той командой, которая была в прошлый раз с ним. Были разные игроки с разными кондициями.

Во втором туре столичный коллектив сразится в РПЛ с «Балтикой».

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Все комментарии
phqgah3g7g3n
phqgah3g7g3n
сегодня в 14:26
Сдается, что состав у Динамо для борьбы за место в верхней половине турнирной таблицы, но никак за призы.
Donales
Donales
сегодня в 14:26
Большие сомнения по этому поводу.
Гость
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