Колосков раскритиковал поведение Паредеса в финале ЧМ-2026

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал неспортивное поведение полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса в финальном матче ЧМ-2026.
Не удивлён, что ФИФА решила начать разбирательство. Аргентинцев, конечно, накажут. Как только прозвучал финальный свисток, я сразу сказал, что последствия будут обязательно. Скажется и безобразное поведение Паредеса после игры, когда он ударил игрока, повалил его. Это особенно удивило.
Что это было? Так нельзя. Так что дальше обязательно последует наказание, и оно будет очень серьёзным. Какое именно, в скором времени решит дисциплинарный комитет.
Аргентина в финале чемпионата мира уступила Испании со счётом 0:1.