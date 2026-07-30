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Колосков раскритиковал поведение Паредеса в финале ЧМ-2026

сегодня, 14:24

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал неспортивное поведение полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса в финальном матче ЧМ-2026.

Не удивлён, что ФИФА решила начать разбирательство. Аргентинцев, конечно, накажут. Как только прозвучал финальный свисток, я сразу сказал, что последствия будут обязательно. Скажется и безобразное поведение Паредеса после игры, когда он ударил игрока, повалил его. Это особенно удивило.

Что это было? Так нельзя. Так что дальше обязательно последует наказание, и оно будет очень серьёзным. Какое именно, в скором времени решит дисциплинарный комитет.

Аргентина в финале чемпионата мира уступила Испании со счётом 0:1.

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