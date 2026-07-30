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«Дубай Юнайтед» выступил с заявлением по поводу Пирло

сегодня, 14:43

«Дубай Юнайтед» выступил с официальным заявлением на фоне слухов о будущем главного тренера команды Андреа Пирло.

Ранее бывший полузащитник «Милана» и «Ювентуса» сообщил, что не возглавит сборную Италии. Назначение сорвалось из-за сложностей, связанных с сотрудничеством с российской букмекерской компанией.

В клубе подчеркнули, что появившаяся в последние дни информация не соответствует действительности, и выразили полную поддержку итальянскому специалисту. Таким образом, Пирло не покинет «Дубай Юнайтед».

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 14:57
А им какое дело до России?
Гость
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