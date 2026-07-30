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«Болонья» объявила об аренде Артёма Довбика у «Ромы»

сегодня, 15:00

Пресс-служба «Болоньи» объявила об аренде нападающего «Ромы» Артёма Довбика.

Арендное соглашение рассчитано до лета 2027 года. «Болонья» будет иметь право выкупа украинца.

«Болонья» объявила об аренде Артёма Довбика у «Ромы»

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