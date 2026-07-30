Набабкин: «Не думаю, что Бориско — это прямая замена Акинфееву»

Бывший футболист ЦСКА поделился мнением о переходе в московский клуб вратаря .

Не думаю, что это прямая замена Акинфееву. Просто решили взять вратаря для усиления позиции. Супер, что Игорь продолжает играть уже много лет. Подписал новый контракт, дай Бог ему здоровья.