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Набабкин: «Не думаю, что Бориско — это прямая замена Акинфееву»

сегодня, 15:25

Бывший футболист ЦСКА Кирилл Набабкин поделился мнением о переходе в московский клуб вратаря Максима Бориско.

Не думаю, что это прямая замена Акинфееву. Просто решили взять вратаря для усиления позиции. Супер, что Игорь продолжает играть уже много лет. Подписал новый контракт, дай Бог ему здоровья.

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ЦСКА  Бориско Максим  Набабкин Кирилл
Источник: sport-express.ru Фото: Ekaterina Martynova / The Football Union of Russia
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Все комментарии
c6uhej6msbqf
c6uhej6msbqf
сегодня в 16:37
Бориско сегодня на голову выше Акинфеева.
Просто Игорь легенда, которой просто так пинка под зад не дашь, общественность не поймёт, а он присосался как клещ и очередного хорошего вратаря загубит (Торопа).
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 16:30
Здоровая конкуренция среди вратарей замечательный ход в ЦСКА.
А кому стоять в конкретной игре, решит тренер (с согласия Крамаренко ).
Capral
Capral
сегодня в 16:06
Набабкин думает, что Акинфеев всю жизнь будет в воротах стоять? Он старый и больной, постоянные травмы, да и голы в ворота Игоря, очень часто служат показателем его старческой нестабильности. Когда то же надо и уходить. Вон Нойер, уже принял решение уйти. Пока из сборной, но думаю, что и в клубе- последний год... Бориско- прямая конкуренция Торопу, который тоже не всегда стабилен. А вспомнить игру с Балтикой, так в отдельных эпизодах, неудачно играл на выходах, обороной руководит неубедительно. Если только Бориско не поймает мандраж, из-за ответственности за ЦСКА, то его приход можно будет считать максимально удачным приобретением. Во всяком случае, в играх за Балтику, как мне показалось, у него преимуществ больше перед Торопом...
q8maqc3ymq4k
q8maqc3ymq4k
сегодня в 15:59
Лучше кандидатуры для ЦСКА все равно пока нет.
Hoahin
Hoahin ответ tqvew5a8qsd5 (раскрыть)
сегодня в 15:56
Акинфенве уже 40 лет. Дайте уже другим проявить себя, сколько можно, а главное зачем? Пора отпустить легенду на пенсию...
Futurista
Futurista
сегодня в 15:55
.
tqvew5a8qsd5
tqvew5a8qsd5
сегодня в 15:52
Бориски до Акинфеева как до Парижу.
Гость
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