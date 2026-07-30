Набабкин: «Не думаю, что Бориско — это прямая замена Акинфееву»

Бывший футболист ЦСКА Кирилл Набабкин поделился мнением о переходе в московский клуб вратаря Максима Бориско.
Не думаю, что это прямая замена Акинфееву. Просто решили взять вратаря для усиления позиции. Супер, что Игорь продолжает играть уже много лет. Подписал новый контракт, дай Бог ему здоровья.
Просто Игорь легенда, которой просто так пинка под зад не дашь, общественность не поймёт, а он присосался как клещ и очередного хорошего вратаря загубит (Торопа).
А кому стоять в конкретной игре, решит тренер (с согласия Крамаренко ).