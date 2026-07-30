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«Манчестер Юнайтед» нацелился на Леау

сегодня, 16:15

Нападающий Рафаэл Леау может покинуть «Милан».

В подписании форварда заинтересован «Манчестер Юнайтед». Миланский клуб готов отпустить своего игрока. В ближайшее время стороны намерены начать переговоры.

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