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Набабкин: «Игдисамов — перспективный и качественный специалист»

сегодня, 16:23

Бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин оценил работу нового наставника красно-синих Дмитрия Игдисамова. В первом туре армейцы дома обыграли «Балтику» со счётом 2:1.

Какие ожидания от ЦСКА в новом сезоне? Команды только провели первый тур, поэтому пока рано делать какие‑то выводы или прогнозы. Хорошо, что ЦСКА начал чемпионат с победы (над «Балтикой» со счетом 2:1). Надеюсь, так и будем продолжать. А что касается тренера, то Игдисамов — перспективный и качественный специалист. Да он работал с молодёжью до этого. Но по потенциалу Игдисамова готов для работы с основой ЦСКА, чтобы вместе с главной командой двигаться вперед и вверх.

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