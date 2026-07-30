Набабкин: «Игдисамов — перспективный и качественный специалист»

Бывший защитник ЦСКА оценил работу нового наставника красно-синих . В первом туре армейцы дома обыграли «Балтику» со счётом 2:1.

Какие ожидания от ЦСКА в новом сезоне? Команды только провели первый тур, поэтому пока рано делать какие‑то выводы или прогнозы. Хорошо, что ЦСКА начал чемпионат с победы (над «Балтикой» со счетом 2:1). Надеюсь, так и будем продолжать. А что касается тренера, то Игдисамов — перспективный и качественный специалист. Да он работал с молодёжью до этого. Но по потенциалу Игдисамова готов для работы с основой ЦСКА , чтобы вместе с главной командой двигаться вперед и вверх.