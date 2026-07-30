Игра Испании на ЧМ-2026 напомнила Романцеву игру его «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» ответил на вопрос, не напоминала ли ему игра сборной Испании на чемпионате мира игру его «Спартака».

Не вопрос, а просто бальзам на душу! Признаюсь, когда следил, как Испания на скорости коротким и средним пасом проходит середину или строит атаки, в голову действительно приходило то, о чем вы меня спросили.

В ту пору такая игра была визитной карточкой «Спартака». Причем нравилась не только самим ребятам, но болельщикам наших соперников. Потому искренне рад, что чемпионом стала сборная, победившая благодаря футболу, которому я старался никогда не изменять и всегда им восхищался. А строится он на грамотных и отлаженных действиях средней линии.