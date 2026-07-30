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Игра Испании на ЧМ-2026 напомнила Романцеву игру его «Спартака»

30 июля 2026, 16:42

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев ответил на вопрос, не напоминала ли ему игра сборной Испании на чемпионате мира игру его «Спартака».

Не вопрос, а просто бальзам на душу! Признаюсь, когда следил, как Испания на скорости коротким и средним пасом проходит середину или строит атаки, в голову действительно приходило то, о чем вы меня спросили.

В ту пору такая игра была визитной карточкой «Спартака». Причем нравилась не только самим ребятам, но болельщикам наших соперников. Потому искренне рад, что чемпионом стала сборная, победившая благодаря футболу, которому я старался никогда не изменять и всегда им восхищался. А строится он на грамотных и отлаженных действиях средней линии.

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Испания  Спартак М  Романцев Олег
Источник: sport-express.ru Фото: Ekaterina Martynova / The Russian Football Union
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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
30 июля в 21:30
Одно лишь отличие Спартака от Испании, ну в общем и так все знают, кто чемпион Мира. А Спартак ещё только будет стараться выиграть хоть что-то на международной арене. Предпосылки есть - гл.тренер испанец))).
abxj9znaaduy
abxj9znaaduy
30 июля в 19:42
Ничего общего, Спартак Романцева играл в атаку, а у испанцев контроль и владение мяча, а там как получится
Kamolkhon Isaev
Kamolkhon Isaev
30 июля в 19:30
Романцев как наследник стиля Бескова, говорит правду, игра испанцев нудная, в основном в своей половине и середине поля, мелким пасом. Когда в свое время Гаврилову пасуют, он в пустые ворота мог бы протолкнуть мяч, но нет, он также пасует партнеру и гола нет.....
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
30 июля в 17:53, ред.
Как бы там не было и что бы кто не говорил , но Спартак был классной командой тех времен...Спартак был Спартаком и ни на кого не похож , как и на его игру другим командам...
Capral
Capral
30 июля в 17:06, ред.
Футбол Романцева- это игра Бескова. Я хорошо помню, и Спартак-80х, и Спартак Романцева-90х, и не могу сказать, что Спартак двух этих периодов был похож на сегодняшнюю Испанию. Если только считать короткий и средний пас, то да- много общего. Но во всем остальном- ничего похожего не вижу. Испания контролирует центр поля, мяч и территорию соперника, в то время, как Спартак- никогда так не играл. Испания ЧЕ-24 и ЧМ-26 запирает соперника на его половине поля, применяя жесточайший прессинг, а Спартак никогда не играл в прессинг. У Спартака была, если так можно сказать- полу позиционная игра, а Испания полностью любит доминировать над соперником. Игрой Испании дирижирует фланговый Ямаль, в то время, как в Спартаке, сначала Гаврилов, а потом Черенков выходили из центра поля... Вобщем, не знаю, с чего Олег Иванович так решил, но мне, как человеку видевшему Спартак двух образцов, слова Знаменитого тренера показались несколько неоднозначными...
2zsyzmfp5ru2
2zsyzmfp5ru2
30 июля в 17:01
Только сборная Испании все время побеждает, а спартак трофеями похвастаться не может.
cska1948
cska1948
30 июля в 17:01
Испания выиграла чемпионат мира, а что с такой игрой, если она действительно была такой в команде Романцева, выиграл на международной арене Спартак?
25процентный клоун
25процентный клоун
30 июля в 16:48
Легенде можно верить
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