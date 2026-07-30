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Булыкин рассказал, чего ждет от встречи между «Балтикой» и «Динамо»

сегодня, 16:51
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо01.08.2026 в 20:45 Не начался

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча второго тура РПЛ между «Балтикой» и московским «Динамо».

У «Динамо» будет двойной настрой из-за первого тура, в котором они сыграли вничью. Поэтому нужно обязательно побеждать и набирать три очка. «Балтика» – непростой соперник, который в прошлом году всем доставлял неприятности.

Москвичам нужно серьёзно подойти к этой игре. Думаю, что «Динамо» победит, а Тюкавин забьёт. Это прибавит уверенности и ему, и всей команде.

Встреча состоится 1 августа и начнётся в 20:45 мск.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 17:11
Балтике будет очень трудно, по многим причинам. Считаю, что ничья- будет для команды хорошим результатом.
b4mwtucsr6m9
b4mwtucsr6m9
сегодня в 16:56
Балтике только победы!!!
Гость
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