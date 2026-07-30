Булыкин рассказал, чего ждет от встречи между «Балтикой» и «Динамо»

Бывший нападающий сборной России поделился ожиданиями от матча второго тура РПЛ между «Балтикой» и московским «Динамо».

У «Динамо» будет двойной настрой из-за первого тура, в котором они сыграли вничью. Поэтому нужно обязательно побеждать и набирать три очка. «Балтика» – непростой соперник, который в прошлом году всем доставлял неприятности.

Москвичам нужно серьёзно подойти к этой игре. Думаю, что «Динамо» победит, а Тюкавин забьёт. Это прибавит уверенности и ему, и всей команде.