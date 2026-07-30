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Рыскин покинул пост спортивного директора «Ростова»

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Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 19:04
начало известной русской поговорки, которая полностью звучит как «Молодец среди овец, а против молодца и сам овца», видимо нечего пилить, свои Лесорубы нашлись в лице Чайки и Саввиди....
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