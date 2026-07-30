УЕФА откажется от участия в ЧМ, если ФИФА продаст доли инвесторам

Национальные ассоциации УЕФА единогласно проголосовали за бойкот чемпионатов мира и других турниров ФИФА. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление европейского футбольного союза.
Решение принято в знак протеста против планов ФИФА продать внешним инвесторам доли в дочерней компании, которая будет управлять турнирами организации. Голосование прошло 30 июля на виртуальном заседании.
азиаты тоже нанесли свой удар в спину)) в лице шейха Салмана, а он глава азиатской футбольной конфедерации.
и деятельности ФИФА за период его президентства?
Наверняка ведь если этого мерзавца подёргать за вымя, оттуда такое вытечет..
Хотя и бойкот тоже хорошо, конечно.
А если ещё хотя бы одна континентальная ассоциация присоединится, будет вообще отлично.