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УЕФА откажется от участия в ЧМ, если ФИФА продаст доли инвесторам

сегодня, 18:39

Национальные ассоциации УЕФА единогласно проголосовали за бойкот чемпионатов мира и других турниров ФИФА. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление европейского футбольного союза.

Решение принято в знак протеста против планов ФИФА продать внешним инвесторам доли в дочерней компании, которая будет управлять турнирами организации. Голосование прошло 30 июля на виртуальном заседании.

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Перевод с reuters.com Фото: Jean-Christophe Bott/Keystone via AP
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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 19:47
Лицемеры и твм, и там, Карфаген должен быть разрушен до основания, горит Сарай ФИФА, гори и Хата УЕФА
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 19:47, ред.
Так и пусть не участвуют, чего нам эта УЕФА, без неё европейские сборные поедут на ЧМ, для ФИФА это уникальная возможность прибрать всё к своим рукам, европейские отборы в том числе.
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 19:46
Сами смотрите, что можно ждать от организаций (ФИФА и УЕФА), если их возглавляют: Инфантино и Чеферин. Надо перевести, для всего мира, что означает на русском: черта характера "инфантильный" и состояние человека "под чифиром".
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 19:43
Значит в офисы уже УКФА приедет ФБР, как это было с ФИФА и устроят шмон))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:41
не только УЕФА.
азиаты тоже нанесли свой удар в спину)) в лице шейха Салмана, а он глава азиатской футбольной конфедерации.
particular
particular
сегодня в 19:38
Раздрай и шатания... Бойкот, чёрные метки и бунты, - кто-то хотел перемен и шоу, - получите...
баск
баск
сегодня в 19:25
А не проще ли найти способ просто сковырнуть с должности жуликоватого дегенерата, заодно инициировав финансовые проверки его личной деятельности
и деятельности ФИФА за период его президентства?
Наверняка ведь если этого мерзавца подёргать за вымя, оттуда такое вытечет..

Хотя и бойкот тоже хорошо, конечно.
А если ещё хотя бы одна континентальная ассоциация присоединится, будет вообще отлично.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:53
Вот наши давно уже бойкотируют все эти ваши чм, Италия тоже поддержала и прошлый чм специально не поехала!)))
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