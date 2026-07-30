ПСЖ согласовал с «Монако» трансфер Аклиуша

«Монако» принял предложение «Пари Сен-Жермен» по трансферу вингера Манеса Аклиуша за 50 млн евро.
Парижанам осталось согласовать с 24-летним футболистом личный контракт.
В прошлом сезоне Лиги 1 Аклиуш забил 6 голов и сделал 6 передач в 31 матче.
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