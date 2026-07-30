Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2026/2027

ПСЖ согласовал с «Монако» трансфер Аклиуша

сегодня, 19:05

«Монако» принял предложение «Пари Сен-Жермен» по трансферу вингера Манеса Аклиуша за 50 млн евро.

Парижанам осталось согласовать с 24-летним футболистом личный контракт.

В прошлом сезоне Лиги 1 Аклиуш забил 6 голов и сделал 6 передач в 31 матче.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Фулхэм» заплатит 43,5 млн фунтов за двух игроков «Реала»
Сегодня, 17:39
Слухи«Реал» хочет подписать Диоманде до субботы
Сегодня, 16:20
Слухи«Манчестер Юнайтед» нацелился на Леау
Сегодня, 16:15
Слухи«Реал» начал поиски нового вратаря
Сегодня, 14:14
Слухи«Фулхэм» договорился с «Реалом» о трансфере Гонсалеса
Сегодня, 13:31
Слухи«Арсенал» может подписать Йылдыза вместо Винисиуса
Сегодня, 12:51
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:38
Монако безвозвратно стал фарм клубом ПСЖ.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 