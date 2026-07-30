Колосков поддержал УЕФА и раскритиковал Инфантино

Почётный президент РФС поддержал решение УЕФА бойкотировать чемпионаты мира и другие турниры ФИФА . Он раскритиковал президента организации за единоличное принятие решений.

Инфантино настолько заигрался в своих идеях, что уже ни с кем не советуется и принимает решения, которые должны обсуждаться коллегиально. В ФИФА входят 211 федераций и шесть конфедераций, но он единолично решил создать компанию, которая будет проводить чемпионаты, и передать права частным инвесторам. Где здесь коллегиальность и уважение к другим конфедерациям и членам Совета ФИФА ?