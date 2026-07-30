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Колосков поддержал УЕФА и раскритиковал Инфантино

сегодня, 19:55

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поддержал решение УЕФА бойкотировать чемпионаты мира и другие турниры ФИФА. Он раскритиковал президента организации Джанни Инфантино за единоличное принятие решений.

Инфантино настолько заигрался в своих идеях, что уже ни с кем не советуется и принимает решения, которые должны обсуждаться коллегиально. В ФИФА входят 211 федераций и шесть конфедераций, но он единолично решил создать компанию, которая будет проводить чемпионаты, и передать права частным инвесторам. Где здесь коллегиальность и уважение к другим конфедерациям и членам Совета ФИФА?

Инфантино узурпировал власть и посчитал, что он незаменим. УЕФА просто поставил его на место. Другие конфедерации тоже должны проявить солидарность. Бойкот — самое серьёзное предупреждение. Никакого чемпионата мира без Европы не будет, такой турнир никому не будет интересен.

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IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 20:28
как обычно всё верно и по делу сказал Иванович, респект!
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