Колосков поддержал УЕФА и раскритиковал Инфантино

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поддержал решение УЕФА бойкотировать чемпионаты мира и другие турниры ФИФА. Он раскритиковал президента организации Джанни Инфантино за единоличное принятие решений.
Инфантино настолько заигрался в своих идеях, что уже ни с кем не советуется и принимает решения, которые должны обсуждаться коллегиально. В ФИФА входят 211 федераций и шесть конфедераций, но он единолично решил создать компанию, которая будет проводить чемпионаты, и передать права частным инвесторам. Где здесь коллегиальность и уважение к другим конфедерациям и членам Совета ФИФА?
Инфантино узурпировал власть и посчитал, что он незаменим. УЕФА просто поставил его на место. Другие конфедерации тоже должны проявить солидарность. Бойкот — самое серьёзное предупреждение. Никакого чемпионата мира без Европы не будет, такой турнир никому не будет интересен.