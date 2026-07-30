«Крылья Советов» не рассматривают подписание Дзюбы

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Максим Симонов заявил, что клуб не рассматривает подписание бывшего нападающего «Акрона» .

Когда бюджет ограничен, приходится смотреть прежде всего на свободных агентов. Я за более молодой состав и игроков с перспективой. Вариантов на рынке немного, но до конца трансферного окна ещё есть время. Мы ежедневно работаем над усилением команды.

Игроков такого масштаба, как Дзюба, сложно интегрировать. Их появление всегда создаёт конкуренцию в раздевалке, а мы строим команду вокруг главного тренера. Мы намерены делать акцент на молодёжь и футболистов, которые хотят себя проявить. Для Дзюбы, Кокорина или Чалова переход в «Крылья Советов» воспринимался бы как понижение.