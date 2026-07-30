Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

«Крылья Советов» не рассматривают подписание Дзюбы

сегодня, 20:47

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Максим Симонов заявил, что клуб не рассматривает подписание бывшего нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы.

Когда бюджет ограничен, приходится смотреть прежде всего на свободных агентов. Я за более молодой состав и игроков с перспективой. Вариантов на рынке немного, но до конца трансферного окна ещё есть время. Мы ежедневно работаем над усилением команды.

Игроков такого масштаба, как Дзюба, сложно интегрировать. Их появление всегда создаёт конкуренцию в раздевалке, а мы строим команду вокруг главного тренера. Мы намерены делать акцент на молодёжь и футболистов, которые хотят себя проявить. Для Дзюбы, Кокорина или Чалова переход в «Крылья Советов» воспринимался бы как понижение.

Подписывайся в ВК
Все новости
Крылья Советов  Дзюба Артём
Источник: matchtv.ru Фото: Vladimir Pesnya / The Football Union of Russia
Слухи«Спартак» не интересовался Ромеро
Сегодня, 13:14
Бориско мог перейти в чемпионат Франции вместо ЦСКА
Вчера, 19:50
Слухи«Ботафого» готов отдать трёх футболистов за Луиса Энрике
Вчера, 00:21
Виньяс не будет выступать за «Спартак»
28 июля
Барко не ведёт переговоров с другими клубами
28 июля
СлухиАгент Икарди исключил переход форварда в российский клуб
28 июля
Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 21:03
Артеме надо в Сочи, к осинткину, если возьмес
zwtedq985vsc
zwtedq985vsc
сегодня в 20:59
Никому не нужен этот тихоход.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 