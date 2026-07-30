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В «Ростове» не подтвердили уход спортивного директора

сегодня, 21:01

Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка не подтвердил информацию о возможном уходе Алексея Рыскина с поста спортивного директора клуба.

У меня пока нет никакой информации. Мы обязательно напишем в пресс-службе. Не могу ничего подтвердить.

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