УЕФА может запустить собственный аналог чемпионата мира

УЕФА может возродить проект Глобальной лиги наций на фоне возможного бойкота чемпионатов мира и других турниров ФИФА. Формат соревнования был разработан в 2017 году, но впоследствии его реализацию отложили.
Проект предполагал создание семи отдельных финальных турниров, в каждом из которых участвовали бы восемь сборных, распределённых по дивизионам на основании рейтинга.
Соревнования планировалось проводить в разных странах в формате мини-чемпионатов мира, начиная сразу со стадии четвертьфинала.
Каждый дивизион получил бы по три команды из Европы, две из Южной Америки и по одной из Африки, Азии и Северной Америки.
Океанию представляла бы только одна сборная — в четвёртом по силе дивизионе. Отбор европейских сборных планируется проводить через Лигу наций УЕФА.
П.с. Аргентину невозможно не дотащить до финалов. Она слишком богатая и влиятельная футбольная организация. Там они давно всех раскупили и мы смотрим постановку.
теперь хотят проглотит ЧМ.
Пора Инфантильо добыть кайло в руки и отправиться в аналог "солнечного Магадана" в Швейцарии, камень дробить.