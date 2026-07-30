УЕФА может запустить собственный аналог чемпионата мира

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УЕФА может возродить проект Глобальной лиги наций на фоне возможного бойкота чемпионатов мира и других турниров ФИФА . Формат соревнования был разработан в 2017 году, но впоследствии его реализацию отложили.

Проект предполагал создание семи отдельных финальных турниров, в каждом из которых участвовали бы восемь сборных, распределённых по дивизионам на основании рейтинга.

Соревнования планировалось проводить в разных странах в формате мини-чемпионатов мира, начиная сразу со стадии четвертьфинала.

Каждый дивизион получил бы по три команды из Европы, две из Южной Америки и по одной из Африки, Азии и Северной Америки.