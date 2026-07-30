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УЕФА может запустить собственный аналог чемпионата мира

сегодня, 21:26

УЕФА может возродить проект Глобальной лиги наций на фоне возможного бойкота чемпионатов мира и других турниров ФИФА. Формат соревнования был разработан в 2017 году, но впоследствии его реализацию отложили.

Проект предполагал создание семи отдельных финальных турниров, в каждом из которых участвовали бы восемь сборных, распределённых по дивизионам на основании рейтинга.

Соревнования планировалось проводить в разных странах в формате мини-чемпионатов мира, начиная сразу со стадии четвертьфинала.

Каждый дивизион получил бы по три команды из Европы, две из Южной Америки и по одной из Африки, Азии и Северной Америки.

Океанию представляла бы только одна сборная — в четвёртом по силе дивизионе. Отбор европейских сборных планируется проводить через Лигу наций УЕФА.

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Перевод с news.sky.com Фото: Сайт sports.yahoo.com
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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 22:22
Все как в Политике... одна клоунада...)))...
mz4atp7c3taw
mz4atp7c3taw
сегодня в 22:22
Одеяло может не выдержать если тянуть в разные стороны....
nubom
nubom
сегодня в 22:10
УЕФА хочет свю долю при дележке футбольного пирога. Торг начался...
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 22:05
Бойкоты до распределения денег.

П.с. Аргентину невозможно не дотащить до финалов. Она слишком богатая и влиятельная футбольная организация. Там они давно всех раскупили и мы смотрим постановку.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 21:56
Как в боксе несколько организаций? WBA. WBC. WBO?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:47
Главное, чтобы Аргентину не тащили как два ЧМ подряд
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:42
сперва амеры выдвигали Суперлигу через своих прокси Переса, Аньелли и Лапорты.
теперь хотят проглотит ЧМ.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 21:41
"Такой кабак мы сделали с этим гипофизом, что хоть вон беги из квартиры."(с)
Пора Инфантильо добыть кайло в руки и отправиться в аналог "солнечного Магадана" в Швейцарии, камень дробить.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 21:41
Чм угробили
particular
particular
сегодня в 21:34, ред.
Делёжка и дробление в будущем неизбежно приведут к нивелированию титулов, достижений и статистики прошлого и настоящего...
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