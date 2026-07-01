Хёнесс: «Чемпионат мира без сборных из Европы сразу потеряет смысл»

Почётный президент «Баварии» поддержал возможный бойкот чемпионатов мира со стороны УЕФА . Он выступил против планов ФИФА продать часть прав на проведение турниров частным инвесторам.

У меня есть собственная и очень чёткая позиция, но сейчас ещё не время её озвучивать.

Мне кажется, европейцы пока не до конца понимают, каким влиянием обладают. Чемпионат мира без сборных из Европы сразу потеряет смысл.

Если европейские ассоциации действительно сохранят единство и будут последовательны, Инфантино не удастся реализовать этот план. А если он хочет видеть на чемпионате мира матч между Фиджи и Кабо-Верде, то именно такой турнир и получит.