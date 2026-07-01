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«Локомотив» представил гостевую форму на сезон-2026/27

сегодня, 00:22

«Локомотив» показал гостевую форму на сезон-2026/27.

Комплект выполнен в облачно-белом цвете с красно-зелёными градиентными вставками.

На форме использована архивная эмблема клуба.

«Локомотив» представил гостевую форму на сезон-2026/27

«Локомотив» представил гостевую форму на сезон-2026/27

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Локомотив М
Источник: Телеграм ФК «Локомотив» Фото: Alexander Lyubarskiy / The Russian Football Union
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