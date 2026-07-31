КОНКАКАФ выступила против привлечения инвесторов к турнирам ФИФА

КОНКАКАФ выступила против планов ФИФА привлечь частных инвесторов к управлению коммерческими правами на чемпионаты мира. Решение было единогласно поддержано представителями всех 41 национальной ассоциации конфедерации.
Организация выразила обеспокоенность тем, что проект FIFA Forward Enterprise разрабатывался без достаточной прозрачности и полноценного обсуждения. В КОНКАКАФ также усомнились в необходимости стороннего финансирования с учётом финансовых резервов и доходов ФИФА.
Представителям конфедерации в Совете ФИФА поручено потребовать большей прозрачности при управлении средствами организации и предложить направлять внутренние резервы на развитие футбола.