Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиПревью, анонсы, раскладыРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Черчесов: «„Спартак“ — это всегда „Спартак“»

сегодня, 10:29
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак02.08.2026 в 20:30 Не начался

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о предстоящей игре со «Спартаком» в РПЛ.

«Спартак» — это всегда «Спартак». Для нас все матчи принципиальные. Но в том контексте, который все имеют в виду... Тут я спокойно к этому матчу отношусь. А в плане турнирных задач, повторюсь, абсолютно все игры принципиальные. Мы смотрели все встречи «Спартака» на сборах, видели игру с «Зенитом» за Суперкубок. И, конечно, встречу с «Родиной». Мои два помощника лично ездили на стадион, чтобы воочию увидеть «Спартак». Так что информация собрана, подготовка идет.

Встреча состоится 2 августа в Грозном.

Подписывайся в ВК
Все новости
Черчесов Станислав
Источник: sport-express.ru Фото: The Russian Football Union
Булыкин рассказал, чего ждет от встречи между «Балтикой» и «Динамо»
Вчера, 16:51
Тяжёлый выезд «Спартака», «Локо» разобран. Второй тур РПЛ
Вчера, 15:23Максим Тарасов в блоге Магический шарКомментарии5
Беликов: «„Балтике“ по силам обыграть московское „Динамо“»
Вчера, 12:57
Батраков: «Хочется поднять кубок с „Локомотивом“»
25 июля
Благоевич дал комментарий перед матчем «Акрона» с «Зенитом»
25 июля
Волков: «„Родина“ готова к выступлению в РПЛ»
25 июля
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 