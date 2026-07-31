Черчесов: «„Спартак“ — это всегда „Спартак“»

Главный тренер «Ахмата» высказался о предстоящей игре со «Спартаком» в РПЛ .

«Спартак» — это всегда «Спартак». Для нас все матчи принципиальные. Но в том контексте, который все имеют в виду... Тут я спокойно к этому матчу отношусь. А в плане турнирных задач, повторюсь, абсолютно все игры принципиальные. Мы смотрели все встречи «Спартака» на сборах, видели игру с «Зенитом» за Суперкубок. И, конечно, встречу с «Родиной». Мои два помощника лично ездили на стадион, чтобы воочию увидеть «Спартак». Так что информация собрана, подготовка идет.